Живемо разом, – молодша донька Ольги Сумської вперше розповіла про свої стосунки з хлопцем
- Ганна Борисюк, молодша донька Ольги Сумської, зізналася, що з'їхала від батьків і зараз живе зі своїм хлопцем, який не є актором.
- Ганна, випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення, заснувала власний бренд спортивного одягу, але поки що він не приносить прибутку.
24-річна донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка Ганна розповіла про зміни в особистому житті. Дівчина зізналася, що з'їхала від батьків і зараз мешкає зі своїм хлопцем.
Вона вперше поділилася, чи займається він, як і вона, акторством і поділилася деякими деталями їхніх стосунків. Про це Ганна сказала в інтерв'ю для видання OBOZ.UA.
Донька Ольги Сумської зазначила, що її коханий не є актором.
Ми зустрічаємося уже пів року, живемо разом – я з'їхала від батьків. У нас усе дуже просто, скромно, без пафосу: ми тільки-но почали будувати спільне життя, вчимося бути поруч у побуті, у планах. Водночас ми дуже схожі – у цінностях, у темпі,
– поділилася Ганна.
Водночас додала, що поки не хоче багато про особисте розповідати, оскільки береже це для себе.
Для контексту! Старша донька Ольга Сумської – Антоніна Паперна – обрала життя в Москві: там вона мешкає з сім'єю та будує акторську кар'єру.
Що відомо про Ганну Борисюк?
- 2 березня дівчина відзначила свій 24 день народження.
- Вона є випускницею Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
- Після завершення навчання Ганна продовжила займатися акторством, та нещодавно вирішила відійти від професії. Дівчина зізналася, що поки не впевнена, чи повернеться на сцену, хоча час від часу все ж бере участь у виставах.
- Натомість вона представила власний бренд спортивного одягу та працює над його розвитком. Більшість процесів у цьому бізнесі вона організовує самостійно, та на початку їй допомогла мати й подруга. Ганна додала, що наразі власна справа не приносить прибутку – фактичних продажів ще майже не було.