Она впервые призналась, занимается ли он, как и она, актерством и поделилась некоторыми деталями их отношений. Об этом Анна сказала в интервью для издания OBOZ.UA.

Дочь Ольги Сумской отметила, что ее возлюбленный не является актером.

Мы встречаемся уже полгода, живем вместе – я съехала от родителей. У нас все очень просто, скромно, без пафоса: мы только начали строить совместную жизнь, учимся быть рядом в быту, в планах. В то же время мы очень похожи – в ценностях, в темпе,

– поделилась Анна.

Она добавила, что пока не хочу много о личном рассказывать, поскольку бережёт это для себя.

Для контекста! Старшая дочь Ольги Сумской – Антонина Паперная – выбрала жизнь в Москве: там она живет с семьей и строит актерскую карьеру.

Что известно об Анне Борисюк?