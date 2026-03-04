Вона вперше поділилася, чи займається він, як і вона, акторством і поділилася деякими деталями їхніх стосунків. Про це Ганна сказала в інтерв'ю для видання OBOZ.UA.

Донька Ольги Сумської зазначила, що її коханий не є актором.

Ми зустрічаємося уже пів року, живемо разом – я з'їхала від батьків. У нас усе дуже просто, скромно, без пафосу: ми тільки-но почали будувати спільне життя, вчимося бути поруч у побуті, у планах. Водночас ми дуже схожі – у цінностях, у темпі,

– поділилася Ганна.

Водночас додала, що поки не хоче багато про особисте розповідати, оскільки береже це для себе.

Для контексту! Старша донька Ольга Сумської – Антоніна Паперна – обрала життя в Москві: там вона мешкає з сім'єю та будує акторську кар'єру.

Що відомо про Ганну Борисюк?