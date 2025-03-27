Монатік розсекретив, як назвав найменшого сина і вперше пояснив, чому обрав таке ім'я для малюка
- Український співак Монатік назвав свого найменшого сина Леоном.
- Він поясним, чому зупинився на цьому імені.
- Подружжя Монатіків також виховує двох старших синів: 7-річного Платона та 9-річного Данила.
Нещодавно український співак Монатік втретє став батьком. Деякий час вони з дружиною не розголошували ім'я малюка.
Тепер же артист зізнався, як з Іриною Монатік назвав сина. Повідомляє Show 24 з посиланням на Люкс ФМ.
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Дмитро взяв участь у новому проєкті "По хатах", де показав глядачам свою студію. Під час розмови з журналісткою він зізнався, що разом з дружиною вони назвали сина Леоном.
Моя дружина – левиця. Лев за знаком зодіаку. Вона дуже цим пишається. Їй це дуже пасує. Я подумав, чого б тоді малого Леоном не назвати,
– поділився співак.
Він додав, що малюка кличуть Льова, Лєо, Левчик, Лев. Монатік також зазначив, що вони з Іриною запитували у своїх старших синів, чи подобається їм ім'я для братика.
Для довідки! Подружжя Монатіків також виховує Платона, якому 7 років, та Данила, якому 9 років.
"По хатах": дивіться відео онлайн
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