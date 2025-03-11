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Show24 Українські зірки Багаторічна традиція: Монатік назвав обов'язковий пункт свого райдера
11 березня, 11:53
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Багаторічна традиція: Монатік назвав обов'язковий пункт свого райдера

Марія Касій
Основні тези
  • Монатік завжди включає у свій райдер шоколадні яйця Kinder Сюрприз. Це багаторічна традиція його команди.

Мультиартист Монатік розповів, що має бути в його гримерці перед виступом на сцені. За словами співака, у списку нічого особливого, однак один пункт – найважливіший.

Монатік зізнався, що в його райдер завжди входять шоколадні яйця – Kinder Сюрприз. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Тур зірками".

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Артист розповів, що в нього з командою є багаторічна традиція – відкривати "кіндери" та ворожити на них. 

Там просто нарізка, деякі продукти, які будуть прийняті як продакт-плейсмент. Але стовідсотково там є Kinder Сюрпризи. Завжди. Це наша традиція вже багато років. Ми ворожимо на них. Якщо з цукерок щось залишається, то забираю дітям,
– поділився Монатік. 

Нагадаємо, нещодавно мультиартист Монатік втретє став батьком. Про це він і його дружина Ірина сповістили напередодні Різдва. 

Що входить у райдери українських зірок

  • Леся Нікітюк показувала, що просить в організаторів звичний набір – свіжі фрукти та овочі, сухофрукти, сир та чорний шоколад. 
  • Юлія Саніна розповідала, що в райдері The Hardkiss найголовнішими правилами є не продукти чи вода, а представлення. Вона просить не називати її співачкою, а фронтвумен або лідеркою гурту. 
  • Ксенія Мішина заявляла, що є доволі вибагливою стосовно райдеру. Однак він їй потрібен здебільшого для того, щоб наголосити організаторам, що вона є вегетаріанкою і не їсть м'ясо.