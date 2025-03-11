Монатік зізнався, що в його райдер завжди входять шоколадні яйця – Kinder Сюрприз. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Тур зірками".

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Артист розповів, що в нього з командою є багаторічна традиція – відкривати "кіндери" та ворожити на них.

Там просто нарізка, деякі продукти, які будуть прийняті як продакт-плейсмент. Але стовідсотково там є Kinder Сюрпризи. Завжди. Це наша традиція вже багато років. Ми ворожимо на них. Якщо з цукерок щось залишається, то забираю дітям,

– поділився Монатік.

Нагадаємо, нещодавно мультиартист Монатік втретє став батьком. Про це він і його дружина Ірина сповістили напередодні Різдва.

Що входить у райдери українських зірок