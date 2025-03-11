Монатик признался, что в его райдер всегда входят шоколадные яйца – Kinder Сюрприз. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Тур звездами".

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Артист рассказал, что у него с командой есть многолетняя традиция – открывать "киндеры" и гадать на них.

Там просто нарезка, некоторые продукты, которые будут приняты как продакт-плейсмент. Но стопроцентно там есть Kinder Сюрпризы. Всегда. Это наша традиция уже много лет. Мы гадаем на них. Если из конфет что-то остается, то забираю детям,

– поделился Монатик.

Напомним, недавно мультиартист Монатик в третий раз стал отцом. Об этом он и его жена Ирина сообщили накануне Рождества.

Что входит в райдеры украинских звезд