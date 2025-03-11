Монатик признался, что в его райдер всегда входят шоколадные яйца – Kinder Сюрприз. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Тур звездами".
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Артист рассказал, что у него с командой есть многолетняя традиция – открывать "киндеры" и гадать на них.
Там просто нарезка, некоторые продукты, которые будут приняты как продакт-плейсмент. Но стопроцентно там есть Kinder Сюрпризы. Всегда. Это наша традиция уже много лет. Мы гадаем на них. Если из конфет что-то остается, то забираю детям,
– поделился Монатик.
Напомним, недавно мультиартист Монатик в третий раз стал отцом. Об этом он и его жена Ирина сообщили накануне Рождества.
Что входит в райдеры украинских звезд
- Леся Никитюк показывала, что просит у организаторов привычный набор – свежие фрукты и овощи, сухофрукты, сыр и черный шоколад.
- Юлия Санина рассказывала, что в райдере The Hardkiss главными правилами являются не продукты или вода, а представление. Она просит не называть ее певицей, а фронтвумен или лидером группы.
- Ксения Мишина заявляла, что довольно требовательна по отношению к райдеру. Однако он ей нужен в основном для того, чтобы подчеркнуть организаторам, что она является вегетарианкой и не ест мясо.