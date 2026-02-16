У мережі обговорюють зміни в зовнішності Монатіка: його порівняли з Коломойським та Коляденком
- Дмитра Монатіка критикують в соцмережах за зміни в зовнішності, порівнюючи з іншими публічними особами.
- Частина шанувальників захищає співака, звинувачуючи критиків у бодішеймінгу та підкреслюючи важливість поваги до особистих меж.
У мережі останніми днями активно обговорюють Дмитра Монатіка. Користувачі помітили зміни у зовнішності артиста.
Тепер його порівнюють з Дімою Коляденком та Ігорем Коломойським. Детальніше про те, чому так сталося – далі в матеріалі 24 Каналу.
12 лютого в Одесі відбувся концерт Монатіка. На сцені артист з'явився у чорному костюмі – сорочка з коротким рукавом і шорти з жовтими вставками, доповнивши образ окулярами. У залі глядачі танцювали й співали разом із ним, та в соцмережах на Дмитра вилилась хвиля хейту.
Частина користувачів в Threads та тіктоці почала обговорювати зовнішність співака – зокрема зміни у вазі, зачісці та бороді. Дехто навіть порівнював його з іншими публічними особами, як-от хореографом Дмитром Коляденком та олігархом Ігорем Коломойським. Про це зазначили на сторінці XO.MAGAZINE.
Користувачі в соцмережах обговорюють зміни в зовнішності Дмитра Монатіка / Скриншоти з Threads
Водночас частина шанувальників Дмитра стала на його захист, звинувативши критиків у бодішеймінгу. Вони наголосили, що людям слід зайнятися власним життям і тілом.
Користувачі стали на захист Дмитра Монатіка / Скриншоти з Threads
Що таке бодішеймінг?
- Термін походить від англійських слів body (тіло) та shame (сором) і буквально означає "соромити за тіло".
- Тобто бодішеймінг – це висміювання або приниження людини через її зовнішність.
- Такі коментарі можуть здаватися "невинною особистою думкою", але насправді вони завдають психологічної шкоди.
- Важливо пам'ятати, що зміни у вазі чи зовнішності можуть бути пов'язані зі стресом, станом здоров'я або особистими обставинами. І те, що людина є публічною, не дає нікому права принижувати її, сміятися чи обговорювати тіло в зневажливому тоні.
- Вміння поважати особисті межі та не принижувати інших – це базовий етикет як у соцмережах, так і в реальному житті.