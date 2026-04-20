Monokate відповіла, де чоловіча частина гурту Go_A, та що з колективом зараз

Катерина Павленко, яка є лідеркою гурту Go_A, наразі розвиває свій сольний проєкт Monokate. Співачка розповіла, що зараз з колективом та чи розпався він насправді.

Monokate дала інтерв'ю Аліні Доротюк та прокоментувала діяльність колективу. Вона пояснила, що зараз Go_A стоїть на паузі та не веде активної діяльності. Чоловіча частина гурту перебуває "хто де".

До слова Новий трек Кажанни віруситься у мережі й опинився серед лідерів в українському чарті Apple Music

Хлопці знаходяться в різних місцях. Зараз так складаються обставини, що діяльність гурту неможлива. Так, наші пісні на стримінгах, до нас досі звертаються з приводу виступів і запит на наш гурт є. Але зараз це просто неможливо,

– зізналась Катерина Павленко.

Співачка вважає, що діяльність гурту – це насамперед написання нової музики. Натомість Go_A у певний момент перестав активно випускати пісні. Катерині стало складно виходити на концерти з однаковим матеріалом.

"Я запропонувала зробити паузу, зробити новий матеріал і відпочити. Відпочинку в мене взагалі не було. Я дуже сильно вигоріла", – поділилась Monokate.

Артистка додала, що не може сказати, що гурт розпався. Однак вона не знає, що буде далі з колективом.

Що відомо про гурт Go_A?