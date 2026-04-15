Буде не дуже сильним, – відома співачка висловилась про Євробачення і шанси України на перемогу

Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2026 Катерина Павленко, яка виступала з сольним проєктом Monokate, прокоментувала цьогорічний пісенний конкурс.

Зокрема, співачка висловилася щодо шансів України на Євробаченні. Про це вона сказала в інтерв'ю для видання Blik.

Не пропустіть Олег Винник уперше зізнався, коли насправді одружився з Таюне

Monokate зізналася, що не стежить за прогнозами букмекерів. "Я за ними не слідкую, бо це не має сенсу", – сказала артистка. Вона вважає, що все залежить від виступу: якщо учасник підготує хороший номер, тоді й результат буде класний.

Я послухала трошки пісні, які були цього року. Мені здається, що Євробачення буде не дуже сильним по піснях. Є великі шанси зайняти хороше місце (для України, – 24 Канал),

– поділилась артистка.

На запитання про можливого переможця Monokate з усмішкою відповіла, що це повинна бути LELÉKA.

Що відомо про Євробачення-2026?