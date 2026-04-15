Буде не дуже сильним, – відома співачка висловилась про Євробачення і шанси України на перемогу
- Катерина Павленко висловила думку, що Євробачення-2026 буде не дуже сильним по піснях, але Україна має великі шанси зайняти хороше місце.
- Євробачення-2026 відбудеться у Відні, Україна виступить у другому півфіналі, а LELÉKA представить країну з піснею Ridnym.
Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2026 Катерина Павленко, яка виступала з сольним проєктом Monokate, прокоментувала цьогорічний пісенний конкурс.
Зокрема, співачка висловилася щодо шансів України на Євробаченні. Про це вона сказала в інтерв'ю для видання Blik.
Monokate зізналася, що не стежить за прогнозами букмекерів. "Я за ними не слідкую, бо це не має сенсу", – сказала артистка. Вона вважає, що все залежить від виступу: якщо учасник підготує хороший номер, тоді й результат буде класний.
Я послухала трошки пісні, які були цього року. Мені здається, що Євробачення буде не дуже сильним по піснях. Є великі шанси зайняти хороше місце (для України, – 24 Канал),
– поділилась артистка.
На запитання про можливого переможця Monokate з усмішкою відповіла, що це повинна бути LELÉKA.
Що відомо про Євробачення-2026?
- Пісенний конкурс відбудеться у Відні на найбільшій критій арені країни – Wiener Stadthalle.
- Місто отримало право на проведення конкурсу після перемоги виконавця JJ з піснею Wasted Love у попередньому році.
- У Євробаченні-2026 очікується участь 35 країн. За результатами жеребкування, Україна виступить у другому півфіналі.
- Півфінальні шоу заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться 16 травня 2026 року.
- Нашу країну на Євробаченні-2026 представлятиме LELÉKA з піснею Ridnym.