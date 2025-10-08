Воював на фронті та освідчився коханій: як сьогодні живе МС Петя
- МС Петя, відомий як Петро Моставчук, повернувся до цивільного життя після служби в ЗСУ, де він був мінометником-навідником у 24-й механізованій бригаді.
- Після повернення з фронту він продовжує музичну кар'єру, проводить концерти в Україні та освідчився своїй коханій Ангеліні на одному з концертів у 2024 році.
МС Петю також знають як Петра Моставчука. Артист не так часто з'являється у публічному просторі, однак сьогодні, 8 жовтня, у нього відбудеться концерт у Львові в межах "МС Петя. Великий тур Україною".
Зірковий шлях МС Петя розпочинав з популярного колись шоу "Україна має талант" і дуже запам'ятався публіці. Що відомо про кар'єру репера, як проходила служба в ЗСУ та чим хлопець займається сьогодні, читайте у матеріалі на Show24.
Репер і "головний мотиватор країни"
10 років тому виступ хлопця на ютубі набрав майже 2 мільйони переглядів. 2-3 роки тому у коментарях люди писали, що це відповідь усім тим, хто не сприймав серйозно молодого артиста.
Згодом він став автором вірусних відео та звуків у тіктоці: "Я живий" і "двері відкривайте".
Хлопець також був учасником багатьох проєктів на ютубі, розпочав доволі успішну сольну кар'єру й навіть давав концерти. Та в якийсь момент "головний мотиватор країни" зник з публічного простору.
Як МС Петя служив в ЗСУ?
Виявилось, що зникнення було пов'язане з тим, що хлопець долучився до складу лав ЗСУ. Йому прийшла повістка і він вирушив на військкомат проходити медичну комісію. Потім придбав речі першої потреби та вирушив на навчання. Петро розповідав в інтерв'ю, що мама з сестрою дуже плакали й не хотіли його відпускати.
МС Петя був у складі 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Військовий проходив навчання на посаду мінометника-навідника, а згодом вирушив на нуль. Він разом із побратимами потрапили під російський обстріл, який тривав безперебійно декілька годин. Був навіть момент, коли хлопець прощався з життям.
Виявилось, що цієї інформації навіть не знали близькі Петра.
Коли йому вдалось вийти живим із позиції, то військовий не стримав сліз від того, що йому пощастило вижити. В інтерв'ю захисник не розповів, чи демобілізувався, однак сьогодні він вже повернувся до цивільного життя.
Де зараз МС Петя?
Артист вже неодноразово проводив концерти в українських містах, а на одному з них у 2024 році навіть освідчився своїй коханій Ангеліні.
Це тобі, моя найкраща квіточка. Освідчення на концерті у Львові. Дуже переживав. Дякую кохана, що чекала мене з фронту. Наші кроки у наше з тобою нове життя. Ми обрали одне одного на все життя,
– романтично написав у дописі МС Петя.
Час від часу в соцмережах він публікує різні відео й навіть видав декілька книг.
