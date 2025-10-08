Зірковий шлях МС Петя розпочинав з популярного колись шоу "Україна має талант" і дуже запам'ятався публіці. Що відомо про кар'єру репера, як проходила служба в ЗСУ та чим хлопець займається сьогодні, читайте у матеріалі на Show24.

Не пропустіть Відсидів термін у тюрмі посиленого режиму: як сьогодні живе продюсер Володимир Бебешко

Репер і "головний мотиватор країни"

10 років тому виступ хлопця на ютубі набрав майже 2 мільйони переглядів. 2-3 роки тому у коментарях люди писали, що це відповідь усім тим, хто не сприймав серйозно молодого артиста.

Петро Моставчук ("Україна має талант"): дивіться відео онлайн

Згодом він став автором вірусних відео та звуків у тіктоці: "Я живий" і "двері відкривайте".

Хлопець також був учасником багатьох проєктів на ютубі, розпочав доволі успішну сольну кар'єру й навіть давав концерти. Та в якийсь момент "головний мотиватор країни" зник з публічного простору.

Як МС Петя служив в ЗСУ?

Виявилось, що зникнення було пов'язане з тим, що хлопець долучився до складу лав ЗСУ. Йому прийшла повістка і він вирушив на військкомат проходити медичну комісію. Потім придбав речі першої потреби та вирушив на навчання. Петро розповідав в інтерв'ю, що мама з сестрою дуже плакали й не хотіли його відпускати.

МС Петя був у складі 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Військовий проходив навчання на посаду мінометника-навідника, а згодом вирушив на нуль. Він разом із побратимами потрапили під російський обстріл, який тривав безперебійно декілька годин. Був навіть момент, коли хлопець прощався з життям.

Виявилось, що цієї інформації навіть не знали близькі Петра.

МС Петя на фронті: дивіться відео онлайн

Коли йому вдалось вийти живим із позиції, то військовий не стримав сліз від того, що йому пощастило вижити. В інтерв'ю захисник не розповів, чи демобілізувався, однак сьогодні він вже повернувся до цивільного життя.

Де зараз МС Петя?

Артист вже неодноразово проводив концерти в українських містах, а на одному з них у 2024 році навіть освідчився своїй коханій Ангеліні.

Це тобі, моя найкраща квіточка. Освідчення на концерті у Львові. Дуже переживав. Дякую кохана, що чекала мене з фронту. Наші кроки у наше з тобою нове життя. Ми обрали одне одного на все життя,

– романтично написав у дописі МС Петя.

МС Петя освідчився коханій на концерті у Львові / Фото з інстаграму репера

Час від часу в соцмережах він публікує різні відео й навіть видав декілька книг.

Раніше ми розповідали, як живе скандальна Софія Стужук, яку підозрюють у несплаті податків.