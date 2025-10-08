Звездный путь МС Петя начинал с популярного когда-то шоу "Украина имеет талант" и очень запомнился публике. Что известно о карьере рэпера, как проходила служба в ВСУ и чем парень занимается сегодня, читайте в материале на Show24.

Рэпер и "главный мотиватор страны"

10 лет назад выступление парня на ютубе набрало почти 2 миллиона просмотров. 2-3 года назад в комментариях люди писали, что это ответ всем тем, кто не воспринимал серьезно молодого артиста.

Петр Моставчук ("Украина имеет талант"): смотрите видео онлайн

Впоследствии он стал автором вирусных видео и звуков в тиктоке: "Я живой" и "двери открывайте".

Парень также был участником многих проектов на ютубе, начал довольно успешную сольную карьеру и даже давал концерты. Но в какой-то момент "главный мотиватор страны" исчез из публичного пространства.

Как МС Петя служил в ВСУ?

Оказалось, что исчезновение было связано с тем, что парень присоединился к составу рядов ВСУ. Ему пришла повестка и он отправился в военкомат проходить медицинскую комиссию. Затем приобрел вещи первой необходимости и отправился на обучение. Петр рассказывал в интервью, что мама с сестрой очень плакали и не хотели его отпускать.

МС Петя был в составе 24-й механизированной бригады имени короля Даниила. Военный проходил обучение на должность минометчика-наводчика, а затем отправился на ноль. Он вместе с собратьями попали под российский обстрел, который длился бесперебойно несколько часов. Был даже момент, когда парень прощался с жизнью.

Оказалось, что этой информации даже не знали близкие Петра.

МС Петя на фронте: смотрите видео онлайн

Когда ему удалось выйти живым с позиции, то военный не сдержал слез от того, что ему повезло выжить. В интервью защитник не рассказал, демобилизовался ли, однако сегодня он уже вернулся к гражданской жизни.

Где сейчас МС Петя?

Артист уже неоднократно проводил концерты в украинских городах, а на одном из них в 2024 году даже сделал предложение своей любимой Ангелине.

Это тебе, мой самый лучший цветочек. Предложение на концерте во Львове. Очень переживал. Спасибо любимая, что ждала меня с фронта. Наши шаги в нашу с тобой новую жизнь. Мы выбрали друг друга на всю жизнь,

– романтично написал в заметке МС Петя.

МС Петя сделал предложение любимой на концерте во Львове / Фото из инстаграма рэпера

Время от времени в соцсетях он публикует различные видео и даже издал несколько книг.

