Михайло Клименко, DREVO і Шугар: відомі імена переможців премії Muzvar Awards 2025
Музична премія Muzvar Awards оголосила переможців. Серед тріумфаторів як молоді українські артисти, так і виконавці тікток-хітів.
Спеціальну відзнаку премії присвоїли фронтмену гурту ADAM, Михайлу Клименку. Нагороду від його імені отримала дружина Саша Норова. Список переможців опублікували у телеграм-каналі Muzvar.
Цікаво й те, що переможців у двох категоріях обрали шляхом голосування в застосунку Дія. Найкращою новою піснею стала композиція "Смарагдове небо" від виконавця DREVO. Тоді як найкращим фан-клубом стали шанувальники Наді Дорофєєвої.
Список переможців Muzvar Awards 2025
New Breath | Найкращі нові імена попмузики – DREVO;
New Wave | Найкращі нові імена рок-музики – THE ARMO;
New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики – Shmiska;
New View | Найкращі нові імена естради – ШУГАР;
Songwriter | Найкращий автор – ADAM & SASHA NOROVA – "Ау Ау";
Soundproducer | Найкращий саунд – "Творча спілка" і Phil It (Пилип Коляденко) – "Міцно";
VideoCreator | Найкращий автор відеоконтенту – Герман Нєнов (Jamala – ARAFAT DAĞINDAN);
Come together | Найкраща творча співпраця – Jerry Heil, YARMAK – "З якого ти поверху неба";
Make some noise | Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України) – шоукейс від MONATIK "IV";
Not cheap hype | Музична журналістика – Наталія Тур;
Public Service | Музичний діджитал-спадок – "Яремчук: Незрівнянний світ краси" (Артем Григорян, Марія Яремчук, Максим Сердюк);
DreamTeam | Найкраща менеджмент-колаборація – pomitni;
Re-singing | Найкращий переспів – Віталій Козловський – "Пінаколада";
FanPlace | Найактивніший фан-клуб – DOROFEEVA;
Move to Reality | Найкраща нова пісня – DREVO – "Смарагдове небо".
Зазначимо, раніше Суспільне Культура повідомило про номінантів іншої музичної премії – YUNA 2026. Найбільше номінацій у Jerry Heil – у неї є найбільше шансів тріумфувати на заході.
Що відомо про премію Muzvar Awards?
Muzvar Awards вперше вручили у 2021 році, з нагоди першої річниці створення однойменного музичного порталу.
Мета премії – популяризувати нову українську музику та об'єднувати креативних особистостей заради розвитку музичного ринку в Україні.