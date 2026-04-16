Я не збираюся його перероблювати, – колега Цимбалюка висловилась про скандали навколо актора

Надія Хільська висловилась про скандали навколо Тараса Цимбалюка. Також акторка зізналась, чи комфортно їй працювати з колегою.

Хільська дала велике інтерв'ю РБК-Україна LIFE, де журналістка запитала її про Цимбалюка.

Журналістка пригадала один із давніших скандалів з Тарасом Цимбалюком. Йдеться про інцидент, що стався у 2024 році. Тоді актор розважився у компанії скандальної блогерки Анни Алхім під російські пісні, через що нарвався на критику. Зрештою, пізніше зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" визнав провину.

Кожна людина сама обирає, як їй жити це життя. Не дивлячись ні на що, я впевнена, що людина – це людина. Вона може помилятися. Головне, щоб вона розуміла, що помиляється, і могла це сприймати,

– сказала Надія Хільська.

Вона додала, що з Цимбалюком комфортно працювати на знімальному майданчику.

Я не збираюся його перероблювати. Працювати мені з ним комфортно – це головне. Той зашквар з Алхім – так, він був. У мене немає до нього ніяких претензій. Людина може помилятись. Я теж роблю купу помилок. Я впевнена, і ви, і всі люди,

– зазначила акторка.

Для довідки! Хільська і Цимбалюк разом знімались у комедії "Коли ти вийдеш заміж?". А нещодавно телеканал СТБ повідомив, що Надія долучилась до 2 сезону серіалу "Кохання та полум'я", де Тарас грає головну роль.

Інтерв'ю з Надією Хільською: дивіться відео онлайн

