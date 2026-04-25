Як змінилась Надя Дорофєєва за 15 років на сцені: фото тоді й зараз

Надя Дорофєєва є однією з найпопулярніших артисток української естради. Дівчина успішно пройшла шлях від бек-вокалістки до солістки головного гурту 2010-х, а згодом і до сольної артистки, яка збирає аншлаги.

Нещодавно співачці виповнилося 36 років. 24 Канал зібрав найяскравіші фото Наді Дорофєєвої на початку кар'єри й порівняв з її сучасним стилем. Якою була артистка 15 років тому – дивіться далі.

Початок творчого шляху

Народилася Надя в Сімферополі. Вже з 10-ти років брала участь у концертах, конкурсах та фестивалях. Наприкінці 2000-х мала досвід виступів у гурті "М.Ч.С." та спроби сольної кар’єри під псевдонімом "Маркіза", але справжня слава прийшла у 2010 році з кастингом до "Время и Стекло".



Позитив і Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму співачки

На початку 2010-х, коли хіт "Так выпала карта" тільки набирав обертів, 20-річна Надя постала перед публікою в нетиповому для неї тепер амплуа – ніжна білявка з довгим волоссям та легкими локонами. Тодішній образ диктувався не лише юним віком, а й бажанням продюсерів зробити артистку візуально старшою та серйознішою.

Експерименти з кольором та довжиною волосся

В епоху альбомів "Глубокий Дом" та піку популярності хіта "Имя 505", Дорофєєва почала сміливіше експериментувати із зовнішністю. Саме в цей період вона вперше кардинально вкоротила волосся до каре, додала асиметрію та почала гратися з яскравими кольорами в одязі.

У 2016 – 2017 роках Надя остаточно закріпила за собою статус ікони стилю: вона відкрила для себе українських і світових дизайнерів, стала розкутішою. На сцені вона віддавала перевагу відвертим вбранням, паєткам та яскравому макіяжу, а в житті – кросівкам, оверсайз-джинсам і худі. Саме тоді її фірмовим аксесуаром стали вушка Міккі Мауса, які копіювали тисячі прихильниць.

Як змінився стиль після початку сольної кар'єри?

Із початком сольної кар'єри та переходом на українську мову стиль Наді пережив справжню революцію. Зникли рамки гуртового формату. Сьогодні DOROFEEVA – це спортивний шик та витончена жіночність. Вона не боїться мікро-топів, складних архітектурних суконь та сміливих колірних рішень у волоссі.

Що Надя Дорофєєва каже про свій стиль та догляд?

На відміну від багатьох колег по цеху, Дорофєєва не захоплюється пластичною хірургією, натомість часто наголошує на важливості природності. В інтерв'ю вона зізнавалася, що на початку кар'єри їй нав'язували тонни макіяжу, аби вона здавалася дорослішою. З роками вона відмовилася від цього правила.

У повсякденному житті я фарбуюся дуже рідко. Якщо і роблю мейк-ап, то тільки макіяж "без макіяжу" з природними відтінками. Мій маст-хев – олівець для брів. Я дуже часто ходжу не нафарбованою, але єдине що підфарбовую – це брови,

– розповідала Надя в одному з інтерв'ю.

Також Надя влаштовує обличчю "дні без косметики", коли немає зйомок чи концертів, і закликає до цього всіх дівчат .

Мені дуже подобається, коли дівчата природні,

– зізнавалася артистка.

Попри те, що за плечима співачки 15 років на професійній сцені, вона не збирається зупинятися. Сьогодні DOROFEEVA – це не лише хіти, а й активна громадянська позиція. Під час своїх концертів вона збирає мільйони гривень на потреби Сил оборони. У свої 36 вона проживає найкращий творчий етап, доводячи, що справжня зірка з роками стає лише яскравішою.