Недавно певице исполнилось 36 лет. 24 Канал собрал самые яркие фото Нади Дорофеевой в начале карьеры и сравнил с ее современным стилем. Какой была артистка 15 лет назад – смотрите далее.

Начало творческого пути

Родилась Надя в Симферополе. Уже с 10-ти лет участвовала в концертах, конкурсах и фестивалях. В конце 2000-х имела опыт выступлений в группе "М.Ч.С." и попытки сольной карьеры под псевдонимом "Маркиза", но настоящая слава пришла в 2010 году с кастингом в "Время и Стекло".



Позитив и Надя Дорофеева / Фото из инстаграма певицы

В начале 2010-х, когда хит "Так выпала карта" только набирал обороты, 20-летняя Надя предстала перед публикой в нетипичном для нее теперь амплуа – нежная блондинка с длинными волосами и легкими локонами. Тогдашний образ диктовался не только юным возрастом, но и желанием продюсеров сделать артистку визуально старше и серьезнее.

Эксперименты с цветом и длиной волос

В эпоху альбомов "Глубокий Дом" и пика популярности хита "Имя 505", Дорофеева начала смелее экспериментировать с внешностью. Именно в этот период она впервые кардинально укоротила волосы до каре, добавила асимметрию и начала играть с яркими цветами в одежде.

В 2016 – 2017 годах Надя окончательно закрепила за собой статус иконы стиля: она открыла для себя украинских и мировых дизайнеров, стала более раскованной. На сцене она отдавала предпочтение откровенным нарядам, пайеткам и яркому макияжу, а в жизни – кроссовкам, оверсайз-джинсам и худи. Именно тогда ее фирменным аксессуаром стали ушки Микки Мауса, которые копировали тысячи поклонниц.

Как изменился стиль после начала сольной карьеры?

С началом сольной карьеры и переходом на украинский язык стиль Нади пережил настоящую революцию. Исчезли рамки группового формата. Сегодня DOROFEEVA – это спортивный шик и утонченная женственность. Она не боится микро-топов, сложных архитектурных платьев и смелых цветовых решений в волосах.

Что Надя Дорофеева говорит о своем стиле и уходе?

В отличие от многих коллег по цеху, Дорофеева не увлекается пластической хирургией, зато часто подчеркивает важность естественности. В интервью она признавалась, что в начале карьеры ей навязывали тонны макияжа, чтобы она казалась взрослой. С годами она отказалась от этого правила.

В повседневной жизни я крашусь очень редко. Если и делаю мейк-ап, то только макияж "без макияжа" с естественными оттенками. Мой маст-хэв – карандаш для бровей. Я очень часто хожу не накрашенной, но единственное что подкрашиваю – это брови,

– рассказывала Надя в одном из интервью.

Также Надя устраивает лицу "дни без косметики", когда нет съемок или концертов, и призывает к этому всех девушек .

Мне очень нравится, когда девушки естественные,

– признавалась артистка.

Несмотря на то, что за плечами певицы 15 лет на профессиональной сцене, она не собирается останавливаться. Сегодня DOROFEEVA – это не только хиты, но и активная гражданская позиция. Во время своих концертов она собирает миллионы гривен на нужды Сил обороны. В свои 36 она проживает лучший творческий этап, доказывая, что настоящая звезда с годами становится только ярче.