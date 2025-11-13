"Проймає до мурах": Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров вразили спільним виступом у Палаці спорту
- Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва виконали дуетний трек "Думи".
- Вони виступили в Палаці спорту.
Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва разом виступили у Палаці спорту. На великій сцені вони заспівали дуетний трек "Думи", натхненний віршем Тараса Шевченка.
Відео їхнього виконання з'явилося на тік-ток акаунті pivovarovmagic, передає 24 Канал.
Впродовж двох тижнів Артем Пивоваров дає великі сольні концерти у Палаці спорту. На один зі своїх виступів, який пройшов 12 листопада, він запросив Надю Дорофєєву. Разом вони виконали композицію "Думи", яка була створена в рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти".
Зауважимо, що вперше трек "Думи" зазвучав наживо у квітні цього року під час концерту Наді Дорофєєвої у Палаці спорту. Про це артист писав на своїй сторінці в інстаграмі.
Що відомо про концерти Артема Пивоварова в Палаці спорту?
- Артист влаштовує грандіозне шоу зі спецефектами, небезпечними трюками та різноманітними сюрпризами. Він виступає з оркестром і хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького. Наша редакція побувала на першому з семи концертів Пивоварова в Палаці спорту. Про те як пройшов цей концерт – читайте в матеріалі.
- Під час другого Палацу спорту на одній сцені з Артемом виступила Klavdia Petrivna. Того ж вечора під час концерту зникло світло через російський обстріл, тому разом із командою Пивоваров виконав "Ще не вмерла Україна".
- Серед гостей, які вже побували на концертах Артема у Палаці спорту, є Юрій та Євген Рибчинський, Євген Клопотенко, Анна Трінчер, Анатолій Анатоліч з родиною та інші.