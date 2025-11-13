"Пронимает до мурашек": Надя Дорофеева и Артем Пивоваров поразили совместным выступлением во Дворце спорта
- Артем Пивоваров и Надя Дорофеева исполнили дуэтный трек "Думы".
- Они выступили во Дворце спорта.
Артем Пивоваров и Надя Дорофеева вместе выступили во Дворце спорта. На большой сцене они спели дуэтный трек "Думы", вдохновленный стихотворением Тараса Шевченко.
Видео их исполнения появилось на тик-ток аккаунте pivovarovmagic, передает 24 Канал.
В течение двух недель Артем Пивоваров дает большие сольные концерты во Дворце спорта. На одно из своих выступлений, которое прошло 12 листопад, он пригласил Надю Дорофееву. Вместе они исполнили композицию "Думы", которая была создана в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты".
Заметим, что впервые трек "Думы" зазвучал вживую в апреле этого года во время концерта Нади Дорофеевой во Дворце спорта. Об этом артист писал на своей странице в Инстаграме.
Что известно о концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта?
- Артист устраивает грандиозное шоу со спецэффектами, опасными трюками и разнообразными сюрпризами. Он выступает с оркестром и хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого. Наша редакция побывала на первом из семи концертов Пивоварова во Дворце спорта. О том как прошел этот концерт – читайте в материале.
- Во время второго Дворца спорта на одной сцене с Артемом выступила Klavdia Petrivna. В тот же вечер во время концерта исчез свет из-за российского обстрела, поэтому вместе с командой Пивоваров исполнил "Ще не вмерла Украина".
- Среди гостей, которые уже побывали на концертах Артема во Дворце спорта, есть Юрий и Евгений Рыбчинский, Евгений Клопотенко, Анна Тринчер, Анатолий Анатолич с семьей и другие.