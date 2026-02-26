"Повільно" зазвучала по-новому: Дорофєєва розчулила до сліз переспівом хіта ADAM

Надя Дорофєєва взяла участь у першому випуску другого сезону проєкту "Дім Звукозапису", який присвячений фронтмену гурту ADAM Михайлу Клименку. Артист передчасно, у віці 38 років, пішов із життя.

Співачка виконала його відомий трек "Повільно". Вдова Михайла зазначила, що Надя Дорофєєва стала голосом її душі. Відео цього виступу вже з'явилося на ютуб-каналі "Дому Звукозапису".

Оновлену версію "Повільно" Надя Дорофєєва представила разом із Академічним хором і Заслуженим симфонічним оркестром Українського радіо. Над аранжуванням працювали учасники Hyphen Dash та ідеологи авангардного джазового ком'юніті FUSION JAMS Мишко Бірченко і Євген Пугачов.

Це неймовірно. Моя душа була наче ти. Дивлюсь – наче проекція моєї душі, мого болю зараз,

– зі сльозами на очах прокоментувала виконання Наді Дорофєєвої дружина покійного артиста.

2 сезону "Дому звукозапису": дивіться відео онлайн

Надія розповіла, що особисто була знайома з Михайлом Клименком. Артист разом із дружиною одного разу сюрпризом виступили на дні народженні співачки. Дорофєєва підкреслила, що запам'ятала Мішу щирою і світлою людною.

Для довідки! "Дім звукозапису" – це авторський музичний проєкт Тіни Кароль, створений спеціально для ютубу. Його знімають в легендарному Домі звукозапису Українського радіо, де впродовж більше як 50 років різні артисти записували українські пісні. Назва "Дім звукозапису" відображає як цю локацію, так і саму суть музичних перформансів. У кожному новому випуску Тіна Кароль з новим гостем створюють унікальну версію обраної пісні та досліджують її історію. Серед учасників першого сезону ДЗЗ були Юлія Саніна, SHUMEI, ONUKA, LELY45 та багато інших.

Музика ADAM завжди оспівувала "кохання по-українськи". Міша знав, як знайти саме те слово, саме ту ноту – і ти одразу відчував, що ця пісня про тебе. Ось у цьому і була його особлива геніальність: писати просто про те, що насправді дуже глибоко,

– висловилась Тіна Кароль в інстаграмі.

До речі, напередодні наша редакція писала детальний матеріал про історію кохання Михайла Клименка та Олександри Норової.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?