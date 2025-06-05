Надя Дорофєєва показалася під крапельницею: "Посипалась дівчинка"
- Надя Дорофєєва показала фото, де лежить під крапельницею, на своїй інстаграм-сторінці.
- Співачка не розкрила жодних подробиць про свій стан, лише підписала фото: "Посипалась дівчинка".
Надя Дорофєва натякнула на проблеми зі здоров'ям. Співачка показалася під крапельницею.
Дорофєєва опублікувала фото, ймовірно, з лікарняної палати. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
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В сториз Надя Дорофєєва поділилась фото, на якому лежить на ліжку, ймовірно, в лікарняній палаті. Співачка сфотографувала свою руку, до якої приєднана система крапельниці. Водночас подробицями вона не поділилась.
Посипалась дівчинка,
– коротко підписала світлину Дорофєєва.
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