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Show24 Українські зірки "Кохаю без всяких "але": Кацурін ніжно привітав Дорофєєву з 35-річчям та показав милі фото з нею
21 квітня, 14:46
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"Кохаю без всяких "але": Кацурін ніжно привітав Дорофєєву з 35-річчям та показав милі фото з нею

Марія Примич
Основні тези
  • Надя Дорофєєва святкує 35-річчя, і її чоловік Міша Кацурін ніжно привітав співачку в Instagram.
  • Дорофєєва поділилася кумедним фото, отримавши привітання від шанувальників і зірок.

Сьогодні, 21 квітня, Надя Дорофєєва святкує день народження. Співачці виповнилося 35 років.

Чоловік Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін, ніжно привітав дружину з днем народження. Він присвятив коханій допис в інстаграмі, передає Show 24

До речі У трендових образах: Надя Дорофєєва і Міша Кацурін прикрасили обкладинку Elle

Міша Кацурін опублікував серію світлин з Надею Дорофеєвою, серед яких є милі спільні фото пари. 

В день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим! Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження – не фігура мовлення, а чистий фактаж. Кохаю без всяких "але",
– написав Кацурін під фото. 

Міша Кацурін показав фото з Надею Дорофєєвою / Фото з інстаграму ресторатора

До речі! Раніше ми писали, як Надя Дорофєєва змінилася за час кар'єри.

Водночас Дорофєєва поділилась кумедним фото з нагоди свого 35-річчя. У коментарях артистку привітали з днем народження шанувальники та зірки, серед яких Маша Єфросиніна, Джамала та Юлія Саніна.

Коротко про особисте життя Наді Дорофєєвої 

  • Нагадаємо, що Надя Дорофєєва була у шлюбі зі співаком Володимиром Дантесом. Вони одружилися у 2015 році, однак у 2022 році, вже під час повномасштабного вторгнення, оголосили про розлучення.
  • У 2023 році співачка вийшла заміж за ресторатора Мішу Кацуріна. 