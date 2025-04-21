"Кохаю без всяких "але": Кацурін ніжно привітав Дорофєєву з 35-річчям та показав милі фото з нею

Сьогодні, 21 квітня, Надя Дорофєєва святкує день народження. Співачці виповнилося 35 років.

Чоловік Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін, ніжно привітав дружину з днем народження. Він присвятив коханій допис в інстаграмі, передає Show 24.

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Міша Кацурін опублікував серію світлин з Надею Дорофеєвою, серед яких є милі спільні фото пари.

В день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим! Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження – не фігура мовлення, а чистий фактаж. Кохаю без всяких "але",

– написав Кацурін під фото.

Міша Кацурін показав фото з Надею Дорофєєвою / Фото з інстаграму ресторатора

До речі! Раніше ми писали, як Надя Дорофєєва змінилася за час кар'єри.

Водночас Дорофєєва поділилась кумедним фото з нагоди свого 35-річчя. У коментарях артистку привітали з днем народження шанувальники та зірки, серед яких Маша Єфросиніна, Джамала та Юлія Саніна.

Коротко про особисте життя Наді Дорофєєвої