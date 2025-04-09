Зіркове подружжя постало на digital-обкладинках Elle в оригінальних та стильних образах, передає. В інтерв'ю вони розповіли про стосунки, сімейні традиції та багато іншого, передає Show 24.

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Надя Дорофєєва й Міша Кацурін змінили кілька образів для фотосесії. На одній з обкладинок співачка позувала у чорному топі без бретелей, що поєднався з високими шкарпетками та сандалях у тому ж відтінку, а також рожевій спідниці міді з широким поясом у кольорі baby pink.

Ресторатор постав у звичному для себе кашкеті, темній кофтині та джинсах-кльош, що повернулися в моду.



Фотосесія Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / Elle

Надя також приміряла чорний ліф, кросівки та плісировану спідницю. Інший образ артистки був стриманим і строгим – біла сорочка, чорна краватка та сіра спідниця на ґудзиках.



Фотосесія Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / Elle





Фотосесія Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / Elle

На інших фото Міша Кацурін постав у білосніжному вбранні – прямих штанах і сорочці, тоді як Надя позувала у чорних колготах, високих чоботах і смарагдовому атласному жакеті. Ці чоботи артистка також поєднала з обтислою сукнею кольору асфальту.

Фотосесія Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / Elle

Чим поділилось подружжя в інтерв'ю

Надя Дорофєєва й Міша Кацурін вперше за довгий час розповіли про свої стосунки. Пара зізналась, що вони побудовані на коханні, музиці та їжі. Їхній ідеальний день – "лінивий", коли можна не виходити з дому, читати, дивитися кіно й готувати. У пари вже з'явилися ритуали.

Неділя – завжди сімейний день. Мінімум три рази на тиждень – спільні сніданки. О 19-й всі мають бути вдома – то наш спільний вечірній час. Виняток – гастролі Наді або мої зйомки. 11 жовтня – "День мудака". Це я якось накосячив і пообіцяв все життя розраховуватись,

– поділився Кацурін.

Надя Дорофєєва також вперше розповіла, що чоловік з'явиться на її виступі у Палаці спорту 12 квітня. Вони заспівають одну з пісень, яку разом написали.