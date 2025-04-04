У 2024-му DOROFEEVA виступала у європейських та українських містах, щоб допомогти нашим воїнам, а 22 листопада зібрала свій перший Палац спорту. Тепер вона готова повторити свій успіх, пише Show24.

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На концерті "HEARTBEAT на біс" одна з найуспішніших артисток українського шоубізнесу DOROFEEVA заспіває найпопулярніші пісні, серед яких "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "А я все плакала", "Хартбіт" та інші.

Артистка вже вдруге представить масштабне шоу, де приголомшить глядачів візуальним супроводом, світловими ефектами та незабутньою атмосферою.



DOROFEEVA збирає другий Палац спорту / Фото пресслужби

Ба більше, DOROFEEVA організовує благодійну ініціативу Meetд&Greet. Усі кошти з продажу спеціальних квитків підуть на допомогу армії, а щасливчики отримають унікальну можливість – побувати на закритому саундчеку, поспілкуватися з Надею Дорофеєвою, сфотографуватися та взяти автограф.

Не проґавте шанс насолодитися драйвовою музикою й допомогти Силам оборони!