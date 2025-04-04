В 2024-м DOROFEEVA выступала в европейских и украинских городах, чтобы помочь нашим воинам, а 22 ноября собрала свой первый Дворец спорта. Теперь она готова повторить свой успех, пишет Show24.

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На концерте "HEARTBEAT на бис" одна из самых успешных артисток украинского шоубизнеса DOROFEEVA споет самые популярные песни, среди которых "Люблю, но не совсем", "Хай пишут", "А я все плакала", "Хартбит" и другие.

Артистка уже во второй раз представит масштабное шоу, где поразит зрителей визуальным сопровождением, световыми эффектами и незабываемой атмосферой.



DOROFEEVA собирает второй Дворец спорта / Фото пресс-службы

Более того, DOROFEEVA организует благотворительную инициативу Meetд&Greet. Все средства с продажи специальных билетов пойдут на помощь армии, а счастливчики получат уникальную возможность – побывать на закрытом саундчеке, пообщаться с Надей Дорофеевой, сфотографироваться и взять автограф.

Не упустите шанс насладиться драйвовой музыкой и помочь Силам обороны!