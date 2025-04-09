Звездные супруги предстали на digital-обложках Elle в оригинальных и стильных образах, передает. В интервью они рассказали об отношениях, семейных традициях и многое другое, передает Show 24.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин сменили несколько образов для фотосессии. На одной из обложек певица позировала в черном топе без бретелек, сочетающийся с высокими носками и сандалиях в том же оттенке, а также розовой юбке миди с широким поясом в цвете baby pink.

Ресторатор предстал в привычной для себя фуражке, темной кофточке и вернувшихся в моду джинсах-клеш,.



Фотосессия Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Elle

Надя также примерила черный лиф, кроссовки и плиссированную юбку. Другой образ артистки был сдержанным и строгим – белая рубашка, черный галстук и серая юбка на пуговицах.



Фотосессия Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Elle





Фотосессия Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Elle

На других фото Миша Кацурин предстал в белоснежном наряде – прямых брюках и рубашке, тогда как Надя позировала в черных колготах, высоких сапогах и изумрудном атласном жакете. Эти сапоги артистка также соединила с обтягивающим платьем цвета асфальта.

Фотосессия Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Elle

Чем поделились супруги в интервью

Надя Дорофеева и Миша Кацурин впервые за долгое время рассказали о своих отношениях. Пара призналась, что они построены на любви, музыке и еде. Их идеальный день – "ленивый", когда можно не выходить из дома, читать, смотреть кино и готовить. У пары уже появились ритуалы.

Воскресенье – всегда семейный день. Минимум три раза в неделю – совместные завтраки. В 19 все должны быть дома – это наше общее вечернее время. Исключение – гастроли Нади или мои съемки. 11 октября – "День мудака". Это я как-то накосячил и пообещал всю жизнь рассчитываться,

– поделился Кацурин.

Надя Дорофеева также впервые рассказала, что мужчина появится на ее выступлении во Дворце спорта 12 апреля. Они споют одну из песен, которую вместе написали.