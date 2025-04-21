Муж Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин, нежно поздравил жену с днем рождения. Он посвятил любимой сообщение в инстаграме, передает Show 24.
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Миша Кацурин опубликовал серию фотографий с Надей Дорофеевой, среди которых есть милые совместные фото пары.
В день, когда ты родилась, этот мир стал реально прекраснее! Редкий случай, когда подобные слова в день рождения – не фигура речи, а чистый фактаж. Люблю без всяких "но",
– написал Кацурин под фото.
Миша Кацурин показал фото с Надей Дорофеевой / Фото из инстаграма ресторатора
Кстати! Ранее мы писали, как Надя Дорофеева изменилась за время карьеры.
В то же время Дорофеева поделилась забавным фото по случаю своего 35-летия. В комментариях артистку поздравили с днем рождения поклонники и звезды, среди которых Маша Ефросинина, Джамала и Юлия Санина.
Коротко о личной жизни Нади Дорофеевой
- Напомним, что Надя Дорофеева была в браке с певцом Владимиром Дантесом. Они поженились в 2015 году, однако в 2022 году, уже во время полномасштабного вторжения, объявили о разводе.
- В 2023 году певица вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина.