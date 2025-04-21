Чоловік Дорофєєвої, ресторатор Міша Кацурін, ніжно привітав дружину з днем народження. Він присвятив коханій допис в інстаграмі, передає Show 24.
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Міша Кацурін опублікував серію світлин з Надею Дорофеєвою, серед яких є милі спільні фото пари.
В день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим! Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження – не фігура мовлення, а чистий фактаж. Кохаю без всяких "але",
– написав Кацурін під фото.
Міша Кацурін показав фото з Надею Дорофєєвою / Фото з інстаграму ресторатора
До речі! Раніше ми писали, як Надя Дорофєєва змінилася за час кар'єри.
Водночас Дорофєєва поділилась кумедним фото з нагоди свого 35-річчя. У коментарях артистку привітали з днем народження шанувальники та зірки, серед яких Маша Єфросиніна, Джамала та Юлія Саніна.
Коротко про особисте життя Наді Дорофєєвої
- Нагадаємо, що Надя Дорофєєва була у шлюбі зі співаком Володимиром Дантесом. Вони одружилися у 2015 році, однак у 2022 році, вже під час повномасштабного вторгнення, оголосили про розлучення.
- У 2023 році співачка вийшла заміж за ресторатора Мішу Кацуріна.