Наречений Нікітюк вперше висловився про роль батька і як на це впливає служба
Обранець Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук поділився, як почувається у статусі тата. Він також зізнався, як вдається поєднувати батьківство та службу.
Дмитро Бабчук поспілкувався з шанувальниками в інстаграм-сторіз та відповів на популярні запитання. Вони стосувались батьківства й служби, передає Show 24.
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Наречений Лесі Нікітюк розповів, що добре почувається у статусі батька. Він зізнався, що хотів би проводити час з сином постійно, але через службу це не вдається.
Взагалі добре, але бажання є бути поруч 24/7 завжди, але поки не маємо такої можливості. Постійно хочу купувати щось малому, хоча він ще зовсім маленький,
– поділився Дмитро Бабчук.
Дмитро Бабчук про батьківство / Фото з інстаграм-сторіз
Дмитро Бабчук про батьківство / Фото з інстаграм-сторіз
Чоловік також розповів про специфіку своєї діяльності. Він пояснив, що не проводить весь час на війні, а виконує завдання й має час на відпочинок.
"Я ж не 24/7 на війні. Взагалі від 2016 року, ще з часів АТО, починав з піхоти й там були в окопах по 9-11 місяців. А зараз ми готуємось до задачі, виконуємо її, повертаємось, трохи відпочинку, відновлюємось, підготовка до іншої задачі й так по колу, а і в перервах ще їздимо на курси за кордон", – поділився Бабчук.
Дмитро Бабчук про службу / Фото з інстаграм-сторіз
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