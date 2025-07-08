Дмитро Бабчук поспілкувався з шанувальниками в інстаграм-сторіз та відповів на популярні запитання. Вони стосувались батьківства й служби, передає Show 24.

До слова Під час вагітності та в бомбосховищі: Леся Нікітюк показала фото, яких раніше не було в мережі

Наречений Лесі Нікітюк розповів, що добре почувається у статусі батька. Він зізнався, що хотів би проводити час з сином постійно, але через службу це не вдається.

Взагалі добре, але бажання є бути поруч 24/7 завжди, але поки не маємо такої можливості. Постійно хочу купувати щось малому, хоча він ще зовсім маленький,

– поділився Дмитро Бабчук.



Дмитро Бабчук про батьківство / Фото з інстаграм-сторіз



Дмитро Бабчук про батьківство / Фото з інстаграм-сторіз

Чоловік також розповів про специфіку своєї діяльності. Він пояснив, що не проводить весь час на війні, а виконує завдання й має час на відпочинок.

"Я ж не 24/7 на війні. Взагалі від 2016 року, ще з часів АТО, починав з піхоти й там були в окопах по 9-11 місяців. А зараз ми готуємось до задачі, виконуємо її, повертаємось, трохи відпочинку, відновлюємось, підготовка до іншої задачі й так по колу, а і в перервах ще їздимо на курси за кордон", – поділився Бабчук.



Дмитро Бабчук про службу / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк стала мамою