Дмитрий Бабчук пообщался с поклонниками в инстаграм-сториз и ответил на популярные вопросы. Они касались отцовства и службы, передает Show 24.

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Жених Леси Никитюк рассказал, что хорошо чувствует себя в статусе отца. Он признался, что хотел бы проводить время с сыном постоянно, но из-за службы это не удается.

Вообще хорошо, но желание есть быть рядом 24/7 всегда, но пока не имеем такой возможности. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький,

– поделился Дмитрий Бабчук.



Дмитрий Бабчук о родительстве / Фото из инстаграм-сториз



Дмитрий Бабчук об отцовстве / Фото из инстаграм-сториз

Мужчина также рассказал о специфике своей деятельности. Он объяснил, что не проводит все время на войне, а выполняет задачи и имеет время на отдых.

"Я же не 24/7 на войне. Вообще с 2016 года, еще со времен АТО, начинал с пехоты и там были в окопах по 9-11 месяцев. А сейчас мы готовимся к задаче, выполняем ее, возвращаемся, немного отдыха, восстанавливаемся, подготовка к другой задаче и так по кругу, а и в перерывах еще ездим на курсы за границу", – поделился Бабчук.



Дмитрий Бабчук о службе / Фото из инстаграм-сториз

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