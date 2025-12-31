Зеленського не бачу, – народна артистка України про життя біля Офісу президента до і після війни

Народна артистка України Людмила Смородіна вперше за довгий час дала відверте інтерв'ю, де розповіла подробиці про власне життя. Зокрема, зізналася, що живе просто біля Офісу президента.

Вона поділилася враженнями від такого сусідства та розповіла про те, як їй вдалося придбати цю квартиру. Пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Раніше на свята ми з сином дивилися з балкона паради. І президентів бачила не раз – машини постійно їздили. Возили квіти, картини – коли в когось день народження,

– поділилася Людмила.

Вона каже, що була в курсі всіх подій: бачила, хто куди йде і з ким, а її друзі жартували: "Ти там усі подарунки перша приймаєш і перевіряєш".

Зараз жити поруч з Офісом президента артистці не дуже комфортно.

Усе перекрито блокпостами, Зеленського я не бачу. Тільки коли гуляю: вікна світяться, якісь машини стоять – значить, знову приїхала делегація,

– зізнається Смородіна.

Людмила Смородіна / Фото Anastasia Litvina

Для довідки! Людмила Смородіна народилася в Кривому Розі. Вищу освіту здобула в Київському державному театральному інституті імені Карпенка-Карого. У театрі імені Франка розпочала роботу у 1978 році – одразу після закінчення вишу. У 1999-му отримала звання заслуженої артистки України, а у 2007-му – народної артистки України. Двічі була заміжня, виховує сина Костянтина Рябова.

Як Людмила Смородіна придбала квартиру біля Офісу президента?