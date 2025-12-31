Зеленского не вижу, – народная артистка Украины о жизни возле Офиса президента до и после войны
- Людмила Смородина живет рядом с Офисом президента.
- Квартиру она приобрела благодаря настойчивости молодой риелторши, которая уговорила ее посмотреть жилье.
Народная артистка Украины Людмила Смородина впервые за долгое время дала откровенное интервью, где рассказала подробности о собственной жизни. В частности, призналась, что живет прямо возле Офиса президента.
Она поделилась впечатлениями от такого соседства и рассказала о том, как ей удалось приобрести эту квартиру. Пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
Раньше на праздники мы с сыном смотрели с балкона парады. И президентов видела не раз – машины постоянно ездили. Возили цветы, картины – когда у кого-то день рождения,
– поделилась Людмила.
Она говорит, что была в курсе всех событий: видела, кто куда идет и с кем, а ее друзья шутили: "Ты там все подарки первая принимаешь и проверяешь".
Сейчас жить рядом с Офисом президента артистке не очень комфортно.
Все перекрыто блокпостами, Зеленского я не вижу. Только когда гуляю: окна светятся, какие-то машины стоят – значит, снова приехала делегация,
– признается Смородина.
Для справки! Людмила Смородина родилась в Кривом Роге. Высшее образование получила в Киевском государственном театральном институте имени Карпенко-Карого. В столичном театре имени Франко начала работу в 1978 году – сразу после окончания вуза. В 1999-м получила звание заслуженной артистки Украины, а в 2007-м – народной артистки Украины. Дважды была замужем, воспитывает сына Константина Рябова.
Как Людмила Смородина приобрела квартиру возле Офиса президента?
- Артистка рассказывает, что ее риелтором была совсем молодая девушка, для которой это, кажется, была первая сделка. Она долго искала вариант в центре в пределах бюджета артистки. И вот однажды прибежала прямо в театр: "Есть потрясающая квартира! Здесь совсем рядом, три минуты пешком".
- "А у меня – важная репетиция и страшный ливень на улице. Говорю: "Никуда не пойду". Но она каким-то чудом меня уговорила – памятник ей за это надо поставить", – шутит Людмила.
- Уже в подъезде Смородина продолжала скептически относиться к этому варианту жилья: мол, лестница не такая. Но когда зашла внутрь, увидела длинный коридор – точно как в квартире, где раньше жила с мужем. "И у меня так забилось сердце... Еще даже комнат не видела, а почувствовала: я буду здесь жить. И в тот же вечер дала задаток", – призналась знаменитость.
- Эту квартиру Людмила покупала после развода, но бывший муж помогал ей делать ремонт.