Настя Каменських нарвалась на критику через виступ російською у США
- Настя Каменських виступила у США з піснями російською мовою, що викликало критику в мережі.
- Співачка виконувала пісні "Красное вино", "Это моя ночь" та інші.
Під час повномасштабного вторгнення співачка Настя Каменських, як і її чоловік Потап, втратила популярність в Україні та намагається розвивати свою кар'єру за кордоном. Так, нещодавно вона була в турі США.
21 серпня Каменських виступила у Чикаго, 22 – у Маямі, 23 – у Нью-Йорку, передає Show 24 з посиланням на її інстаграм. Все б нічого, але на сцені артистка виконувала пісні російською мовою.
Не пропустіть На тлі чуток про таємну дитину: Потап розсекретив, чи має сина від Насті Каменських
У мережі поширюють відео з виступу Насті Каменських у Маямі, деякі публікували й на інстаграм-сторінці закладу, де відбувся концерт. Співачка розважала публіку не лише україномовними піснями, але й російськомовними: "Красное вино", "Это моя ночь", "Попа как у Ким". Співачка також спілкувалася з людьми мовою ворога.
Настя Каменських – "Красное вино": дивіться відео онлайн
Настя Каменських – "Это моя ночь": дивіться відео онлайн
Настя Каменських – "Попа как у Ким": дивіться відео онлайн
Настя Каменських спілкується з публікою російською: дивіться відео онлайн
У коментарях під одним із дописів Каменських її розкритикували за виступ російською:
- "А російською співати знову нормально? Або того, що у США робиться, ніхто в Україні не помітить?"
- "Співаєш російською – в Україну можеш більше не повертатись".
- "Забула рідну мову, дострибалась".
Що раніше Каменських говорила про російськомовні пісні?
В інтерв'ю Аліні Доротюк у 2022 році Настя Каменських заявляла, що більше не буде співати російською мовою та обурювалася, що навіть під час війни в українських чартах є російські артисти.
Та вже у 2024 році співачка змінила свою думку: "У мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою, мої пісні. Звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Мені здається, що все одно це пісні, які я люблю. Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що у мене є чітка позиція і я все показую своїми діями".