4 квітня, 16:18
Відома українська співачка вперше стала мамою та розсекретила стать дитини
Основні тези
- Українська співачка Ната Сміріна та її чоловік Ілля Місюра стали батьками донечки Лії 3 квітня 2026 року.
- Колеги та шанувальники, включаючи Джамалу і Юлію Саніну, привітали новоспечених батьків з народженням дитини.
Українська співачка Ната Сміріна та її чоловік, саунд-продюсер Ілля Місюра, повідомили про поповнення в родині.
Артистка 3 квітня 2026 року народила донечку. Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.
Вас також може зацікавити На заході сонця серед побратимів: поет і військовий Павло Вишебаба освідчився вдруге
Дівчинку Ната та Ілля назвали Лією.
Подробиці пізніше. В нас все чудово,
– написала співачка.
Колеги, рідні та шанувальники привітали новоспечених батьків із поповненням. Серед тих, хто залишив теплі слова у коментарях, – Джамала, Юлія Саніна, Ната Жижченко з гурту ONUKA та інші.
- "Вітання! Ура. Щасливої долі Лії і можливості відпочивати батькам";
- "Ура. Вітаємо! Нехай буде найщасливішою";
- "Друзі мої хороші, як я щаслива за вас";
- "Ната, вітаємо".
Що відомо про Нату Сміріну?
- Це українська музикантка та вокальна тренерка з понад 15-річним досвідом. Вона самостійно пише тексти й музику до своїх пісень.
- Артистка родом із Харкова. Ще з дитинства вона захоплювалася творчістю: спочатку писала казки, а приблизно з 12 років почала створювати вірші.
- Ната здобувала освіту за спеціальністю "клінічний провізор" у Національному фармацевтичному університеті в Харкові, що вказано на її сторінці в фейсбуці.
- Вона є учасницею гурту Pur:Pur, а також разом із чоловіком розвиває музичний проєкт Astronata.
- Окрім музики, Сміріна має власний бренд одягу, який заснувала у 2016 році.
- Відомо, що з чоловіком артистка разом уже понад сім років. У своїх соцмережах вона ділилася, що вагітність для неї проходить легко та комфортно: за її словами, цей період вона сприймає як приємний і радісний досвід.
- З травня 2022 року Ната проживає у Швейцарії.