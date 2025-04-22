Лідерка "Лісапетного батальйону" вдалась до "уколів краси", але "стало гірше": фото

Днями Наталія Фаліон, яка є керівницею "Лісапетного батальйону", зізналась, що стала жертвою "уколів краси". Вона сподівалась, що процедура допоможе їй позбутись зморшок, але все вийшло навпаки.

Наталія обрала ботокс як препарат, який допоможе їй позбутись небажаних проблем, що пов'язані зі старінням. Однак вона зауважує, що ін'єкції зробили тільки гірше, пише Show24 з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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Як каже 66-річна співачка, вона хотіла позбутись зморшок, а у результаті отримала збільшене перенісся та опущену брову. Тим більше люди з оточення виконавиці також натякали їй, що варто зробити щось з обличчям, бо медійній особі так не годиться.

"Я не вдавалася до косметологічних процедур майже ніколи. У мене ніколи не було і макіяжу професійного, я сама собі щось робила. І тут вдалася. Знаєте, біс попутав. Місяці два тому думаю, вколю трошечки ботокс, бо вже кажуть: "Наталю, роби щось з обличчям. Ти старієш, але ж медійна особа і на екранах". А я ж знала, що в мене не буде так, як у людей. Трошки вколола і стало не краще, а гірше. У мене перенісся стало, ніби я з племені мая. Мали зникнути зморшки, а розширився ніс. У мене опустилася брова, і я не можу нормально нанести макіяж", – розповіла Фаліон.

Наталія Фаліон "до" ін'єкцій та "після" / Колаж 24 Каналу

Та все ж артистка намагається перевести ситуацію у гумористичну площину й зізнається, що часом сідає перед дзеркалом і жартує над собою: "треба бути натуральною, нащо було щось робити з собою".

Крім того, Наталія Фаліон ще й видалила бородавки. Що цікаво, на це рішення також повпливали люди з її оточення.

Крім того, керівниця "Лісапетного батальйону" розповіла про смерть сина. За словами Фаліон, цю страшну втрату їй допоміг пережити коханий чоловік.