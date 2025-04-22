Наталія обрала ботокс як препарат, який допоможе їй позбутись небажаних проблем, що пов'язані зі старінням. Однак вона зауважує, що ін'єкції зробили тільки гірше, пише Show24 з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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Як каже 66-річна співачка, вона хотіла позбутись зморшок, а у результаті отримала збільшене перенісся та опущену брову. Тим більше люди з оточення виконавиці також натякали їй, що варто зробити щось з обличчям, бо медійній особі так не годиться.

"Я не вдавалася до косметологічних процедур майже ніколи. У мене ніколи не було і макіяжу професійного, я сама собі щось робила. І тут вдалася. Знаєте, біс попутав. Місяці два тому думаю, вколю трошечки ботокс, бо вже кажуть: "Наталю, роби щось з обличчям. Ти старієш, але ж медійна особа і на екранах". А я ж знала, що в мене не буде так, як у людей. Трошки вколола і стало не краще, а гірше. У мене перенісся стало, ніби я з племені мая. Мали зникнути зморшки, а розширився ніс. У мене опустилася брова, і я не можу нормально нанести макіяж", – розповіла Фаліон.

Наталія Фаліон "до" ін'єкцій та "після" / Колаж 24 Каналу

Та все ж артистка намагається перевести ситуацію у гумористичну площину й зізнається, що часом сідає перед дзеркалом і жартує над собою: "треба бути натуральною, нащо було щось робити з собою".

Крім того, Наталія Фаліон ще й видалила бородавки. Що цікаво, на це рішення також повпливали люди з її оточення.

Крім того, керівниця "Лісапетного батальйону" розповіла про смерть сина. За словами Фаліон, цю страшну втрату їй допоміг пережити коханий чоловік.