Наталья выбрала ботокс как препарат, который поможет ей избавиться от нежелательных проблем, связанных со старением. Однако она отмечает, что инъекции сделали только хуже, пишет Show24 со ссылкой на интервью Алины Доротюк.

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Как говорит 66-летняя певица, она хотела избавиться от морщин, а в результате получила увеличенную переносицу и опущенную бровь. Тем более люди из окружения исполнительницы также намекали ей, что стоит сделать что-то с лицом, потому что медийной личности так не годится.

"Я не прибегала к косметологическим процедурам почти никогда. У меня никогда не было и макияжа профессионального, я сама себе что-то делала. И тут удалась. Знаете, бес попутал. Месяца два назад думаю, вколю немножечко ботокс, потому что уже говорят: "Наталья, делай что-то с лицом. Ты стареешь, но ведь медийная личность и на экранах". А я же знала, что у меня не будет так, как у людей. Немножко уколола и стало не лучше, а хуже. У меня переносица стала, будто я из племени майя. Должны были исчезнуть морщины, а расширился нос. У меня опустилась бровь, и я не могу нормально нанести макияж", – рассказала Фалион.

Наталья Фалион "до" инъекций и "после" / Коллаж 24 Канала

И все же артистка пытается перевести ситуацию в юмористическую плоскость и признается, что иногда садится перед зеркалом и шутит над собой: "надо быть натуральной, зачем было что-то делать с собой".

Кроме того, Наталья Фалион еще и удалила бородавки. Что интересно, на это решение также повлияли люди из ее окружения.

Кроме того, руководитель "Лисапетного батальона" рассказала о смерти сына. По словам Фалион, эту страшную потерю ей помог пережить любимый муж.