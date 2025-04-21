В то же время актриса прокомментировала личную жизнь в социальных сетях на фоне слухов о разрыве. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.

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Так, Наталка Денисенко запостила сторис, где катается на качелях на детской площадке.

Пока Бог дает мне жизнь, я буду ею наслаждаться на все 100 процентов. А кто хочет – может "перемыть мне косточки",

– написала актриса.



Наталка Денисенко высказалась о личной жизни / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о разводе Наталки Денисенко с мужем-военным

В государственном реестре судебных решений зарегистрировано дело о расторжении брака между актрисой Денисенко и ее мужем Фединчиком. Иск был подан Натальей в Богунский районный суд Житомира 31 января 2025 года.

Судебное заседание по разводу назначено на 8 мая. Ранее мы подробнее писали о том, что Наталка Денисенко разводится с мужем-военным и об истории их любви.