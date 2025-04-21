Водночас актриса прокоментувала особисте життя в соціальних мережах на тлі чуток про розрив. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку акторки.

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Так, Наталка Денисенко запостила усміхнену сторіс, де катається на гойдалці на дитячому майданчику.

Поки Бог дає мені життя, я буду ним насолоджуватися на всі 100 відсотків. А хто хоче – може "перемити мені кісточки",

– написала акторка.



Наталка Денисенко висловилась про особисте життя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про розлучення Наталки Денисенко з чоловіком-військовим

У державному реєстрі судових рішень зареєстровано справу про розірвання шлюбу між акторкою Денисенко та її чоловіком Федінчиком. Позов був поданий Наталкою до Богунського районного суду Житомира 31 січня 2025 року.

Судове засідання щодо розлучення призначене на 8 травня. Раніше ми детальніше писали про те, що Наталка Денисенко розлучається з чоловіком-військовим і про історію їхнього кохання.