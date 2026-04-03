Ми втратили дитину, – блогери Наталі Литвин та Олександр Куровський розчулили зізнанням

Відомі блогери Наталія Литвин та Олександр Куровські відверто поділилися особистою трагедією: їхня перша вагітність завершилася викиднем.

Про цей період життя пара розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Шаманської.

За словами Наталії та Олександра, вони дуже ретельно готувалися до поповнення в родині. Пара планувала вагітність заздалегідь: хотіла спершу стати фінансово стабільною, придбати квартиру та створити комфортні умови для дитини. Крім того, обоє пройшли повне медичне обстеження, читали спеціалізовану літературу. Вже наприкінці 2022 року Литвин завагітніла, проте 6 січня в неї сталася кровотеча. Лікарі намагалися зберегти вагітність, але через два тижні ситуація повторилася.

Я вже на той момент розуміла, що це все. Термін був 12-13 тижнів, плід доволі великий. Лікарі сказали, що потрібна операція, бо плід вже завеликий для того, щоб самостійно вийти. В той момент земля під ногами обривається. Мене всю трусило, ми (Наталія та Олександр, – 24 Канал) плакали і не розуміли, чому так і як,

– пригадала жінка.

Після пережитого подружжя закрилося в собі на кілька тижнів: "Ми просто сиділи вдома, проживали це, плакали, дивились різні фільми".

Згодом Наталі та Олександр дізналися, що втрата вагітності на ранніх термінах – доволі поширене явище, тож після паузи та повторних аналізів Литвин знову завагітніла. Первісток Наталі та Олександра народився 18 лютого 2024 року, і його назвали Дан. Новину про народження сина пара повідомила в інстаграмі.

Олександр Куровський та Наталі Литвин з сином / Фото з інстаграму блогерів

