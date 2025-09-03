Наталія Могилевська одна з найпопулярніших продюсерок і співачок українського шоубізнесу. Понад рік тому вона стала мамою для двох названих доньок. Увесь час вона присвячує дівчаткам, однак вже оголосила про повернення на велику сцену.

Можливо, не всі знають, що справжнє прізвище Могилевської – Могила. Вона змінила його, бо, на її думку, так воно звучить милозвучніше для шоубізнесу. Родом артистка з Києва. У серпні цього року їй виповнилось 50 років. Читайте на Show24 про життя та кар'єру Могилевської, як вона стала матір'ю та чим займається сьогодні.

Яким був шлях до сцени Наталії Могилевської?

Після 9 класу майбутня зірка вступила до Київського естрадно-циркового училища. Тривалий час Наталія працювала у Театрі естради та єврейському театрі "Штерн".

Наталія Могилевська в естрадно-цирковому училищі / Фото з інстаграму співачки

У 1995 році виконавиця почала співпрацювати з композитором Юрієм Рибчинським. Могилевська брала участь у фестивалі "Червона рута", а також змогла здобути перемогу на "Слов'янському базарі". Через рік її продюсером став Олександр Ягольник, а дебютний альбом "Ла-ла-ла" отримав неабияку популярність.

Уже тоді співачка розуміла, що хоче працювати самостійно, тому зайнялась власним продюсуванням. Тоді вийшов трек "Місяць", який до сьогодні є популярним.

Також Могилевська була активною на телебаченні. До прикладу, вона мала одну з головних ролей на проєкті "Шанс", а її колегами були Андрій Кузьменко, Володимир Бебешко й Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк, Наталя Могилевська, Скрябін у програмі "Шанс" / Фото з інстаграму Кондратюка

Крім того, артистка декілька разів брала участь у проєкті "Танці з зірками". У тандемі з Владом Ямою пара посіла друге місце, поступившись перемогою Володимиру Зеленському та Олені Шоптенко. У 2017 році зірка повернулась на паркет у парі з Ігорем Кузьменком. Тоді знаменитість взяла реванш і здобула омріяний кубок.

У проєкті "Ліга сміху" була зірковим тренером, брала участь у шоу "Голос країни. Діти" та "Маскарад".

Також зірка займалась продюсуванням низки артистів: співак Борис Апрєль, гурти Real O, "ДіО.фільми". З ними Могилевська познайомилася на "Фабриці зірок".

Два шлюби та всиновлення дітей

Першим офіційним обранцем співачки був бізнесмен Дмитро Чалий. Весілля відгуляли у 2004 році, а у медовий місяць вирушили до Парижа. Здавалось, що нарешті Наталія знайшла своє щастя, але через рік пара подала на розлучення. Що стало причиною такого рішення – невідомо.

Весільне фото Наталії Могилевської та Дмитра / Фото видання Viva

Наступним серйозним коханням став Єгор Долінін. Пара познайомилась на весіллі. Між ними зав'язалась розмова, яка переросла у пристрасний поцілунок. Пізніше чоловік розповідав, що тоді у нього був доволі складний життєвий етап, а співачка звернула на це увагу й сказала: "ти такий сумний, давай я тебе поцілую".

Пізніше Могилевська казала, що, на її думку, у неї був лише один справжній шлюб – з Єгором Долініним. Вони були разом п'ять років, тому для шанувальників новина про розставання стала справжнім шоком.

Наталія Могилевська та Єгор Долінін / Фото видання Viva

Крім того, Могилевській неодноразово приписували роман зі хореографом Владом Ямою, з яким вона брала участь у танцювальному шоу. Та ці чутки жодного разу не підтвердились.

Упродовж 2020-2023 років артистка часто з'являлась на публічних подіях разом із бізнесменом Олегом Рижовим. Наталія публікувала світлини з чоловіком, одну з яких підписала "мій Рижов". Згодом з'являлись й інші спільні кадри, однак згодом виконавиця сказала, що вони просто друзі й нічого більше.

Могилевська про Рижова / Скриншот 24 Каналу

Під час повномасштабної війни зірка познайомилась з чоловіком, на ім'я Валентин. Вони разом помагали тим, хто постраждав від війни, а згодом стали батьками.

У артистки цікавились, чи готова вона втретє вийти заміж. На це знаменитість відповіла, що не вважає доречним робити весілля у такий час, однак заінтригувала, що, можливо, вона вже розписалась зі своїм обранцем.

У новорічну ніч з 2023 на 2024 рік співачка повідомила, що стала мамою. Вона розповіла, що таємно усиновила двох дівчаток, які є рідними сестрами.

Діти були дуже сильно травмовані. Наприклад, старша моя донечка декілька разів рятувала життя молодшої. Їм просто потрібен був час для того, щоб відчути себе в безпеці, адаптуватися в новій родині, в столичне життя. І сьогодні, якби ти їх побачив, ти б їх не впізнав,

– поділилася знаменитість.

Наталія Могилевська з доньками / Фото з інстаграму зірки

Відомо, що дівчат звати Мішель та Софія. Артистка вчилась материнства. Читала книги, спілкувалась з відповідними фахівцями, адже розуміла, що діти мають пройти період адаптації.

Старша донька любить футбол і була єдиною дівчинкою у команді хлопців, однак уже перейшла до жіночої команди. 1 вересня дівчинка поїхала в ліцей, щоб здобувати професію. Яку саме вона обрала спеціальність – невідомо. Крім того, зірка не показує обличчя дітей у соцмережах, адже бажає зберегти їхню приватність.

Наталія Могилевська зі старшою донькою / Фото з інстаграму

Де зараз Наталія Могилевська?

Під час війни знаменитість продовжила працювати над новими піснями та кар'єрою. Чимало треків вона присвятила повномасштабному вторгненню. До прикладу, у 2024 році вийшла пісня про друга Могилевської, Олега Вороновича, який ледь не став жертвою російського ракетного удару.

Співачка також їздить до військових на фронт, долучається до підтримки ЗСУ та волонтерить.

Нещодавно вона анонсувала великий сольний концерт "5.0" в Палаці "Україна" у Києві на 1 листопада. Могилевська заінтригувала, що готує танцювальне шоу та декілька дуетів "з людьми, які сьогодні збирають стадіони". Зокрема, вона згадала про гурт Molodi.

Артистка з дітьми живе в Києві. Вона розповіла, що на базові потреби витрачає орієнтовно 30-40 тисяч гривень, для бізнесу народній артистці України потрібно більше грошей.

Крім того, виконавиця три роки жила в Індії, де витрачала 100-150 доларів на день. За її словами, це було найкраще життя.