Вона анонсувала свій масштабний виступ у столиці й розкрила про нього деякі подробиці.

Так, останні вистави Наталії Могилевської були в травні, а тепер вона працює над своїми виступами й новими піснями.

Великий сольний концерт співачка планує 1 листопада в Палаці "Україна" у Києві. Це буде ювілейний концерт "5.0".

Могилевська заінтригувала, що готує танцювальне шоу та декілька дуетів "з людьми, які сьогодні збирають стадіони". Зокрема, вона згадала про гурт Molodi.

Нагадаємо, лише нещодавно Наталія Могилевська переспівала свій хіт "Полюби меня такой" українською.