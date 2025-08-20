Она анонсировала свое масштабное выступление в столице и раскрыла о нем некоторые подробности. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал M1.

Интересно Женя Галич назвал трек "Изумрудное небо" г*мном: Тина Кароль резко ответила артисту

Так, последние спектакли Натальи Могилевской были в мае, а теперь она работает над своими выступлениями и новыми песнями.

Большой сольный концерт певица планирует 1 ноября во Дворце "Украина" в Киеве. Это будет юбилейный концерт "5.0".

Могилевская заинтриговала, что готовит танцевальное шоу и несколько дуэтов "с людьми, которые сегодня собирают стадионы". В частности, она вспомнила о группе Molodi.

Новый выпуск WEEKEND SHOW: смотрите видео онлайн

Напомним, что только недавно Наталья Могилевская перепела свой хит "Полюби меня такой" на украинском.