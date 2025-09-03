Наталья Могилевская одна из самых популярных продюсеров и певиц украинского шоу-бизнеса. Более года назад она стала мамой для двух названых дочерей. Все время она посвящает девочкам, однако уже объявила о возвращении на большую сцену.

Возможно, не все знают, что настоящая фамилия Могилевской – Могила. Она изменила ее, потому что, по ее мнению, так оно звучит благозвучнее для шоу-бизнеса. Родом артистка из Киева. В августе этого года ей исполнилось 50 лет. Читайте на Show24 о жизни и карьере Могилевской, как она стала матерью и чем занимается сегодня.

Каким был путь к сцене Натальи Могилевской?

После 9 класса будущая звезда поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище. Долгое время Наталья работала в Театре эстрады и еврейском театре "Штерн".

Наталья Могилевская в эстрадно-цирковом училище / Фото из инстаграма певицы

В 1995 году исполнительница начала сотрудничать с композитором Юрием Рыбчинским. Могилевская участвовала в фестивале "Червона рута", а также смогла одержать победу на "Славянском базаре". Через год ее продюсером стал Александр Ягольник, а дебютный альбом "Ла-ла-ла" получил большую популярность.

Уже тогда певица понимала, что хочет работать самостоятельно, поэтому занялась собственным продюсированием. Тогда вышел трек "Місяць", который до сих пор является популярным.

Наталья Могилевская – "Місяць"

Также Могилевская была активной на телевидении. К примеру, она имела одну из главных ролей на проекте "Шанс", а ее коллегами были Андрей Кузьменко, Владимир Бебешко и Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк, Наталья Могилевская, Скрябин в программе "Шанс" / Фото из инстаграма Кондратюка

Кроме того, артистка несколько раз участвовала в проекте "Танцы со звездами". В тандеме с Владом Ямой пара заняла второе место, уступив победу Владимиру Зеленскому и Елене Шоптенко. В 2017 году звезда вернулась на паркет в паре с Игорем Кузьменко. Тогда знаменитость взяла реванш и получила желанный кубок.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко – Аргентинское танго ("Танцы со звездами")

В проекте "Лига смеха" была звездным тренером, участвовала в шоу "Голос страны. Дети" и "Маскарад".

Также звезда занималась продюсированием ряда артистов: певец Борис Апрель, группы Real O, "ДиО.фильмы". С ними Могилевская познакомилась на "Фабрике звезд".

Два брака и усыновление детей

Первым официальным избранником певицы был бизнесмен Дмитрий Чалый. Свадьбу отгуляли в 2004 году, а в медовый месяц отправились в Париж. Казалось, что наконец Наталья нашла свое счастье, но через год пара подала на развод. Что стало причиной такого решения – неизвестно.

Свадебное фото Натальи Могилевской и Дмитрия / Фото издания Viva

Следующей серьезной любовью стал Егор Долинин. Пара познакомилась на свадьбе. Между ними завязался разговор, который перерос в страстный поцелуй. Позже мужчина рассказывал, что тогда у него был довольно сложный жизненный этап, а певица обратила на это внимание и сказала: "ты такой грустный, давай я тебя поцелую".

Позже Могилевская говорила, что, по ее мнению, у нее был только один настоящий брак – с Егором Долининым. Они были вместе пять лет, поэтому для поклонников новость о расставании стала настоящим шоком.

Наталья Могилевская и Егор Долинин / Фото издания Viva

Кроме того, Могилевской неоднократно приписывали роман с хореографом Владом Ямой, с которым она участвовала в танцевальном шоу. Но эти слухи ни разу не подтвердились.

В течение 2020-2023 годов артистка часто появлялась на публичных событиях вместе с бизнесменом Олегом Рыжовым. Наталья публиковала фотографии с мужчиной, одну из которых подписала "мой Рыжов". Впоследствии появлялись и другие совместные кадры, однако исполнительница сказала, что они просто друзья и ничего больше.

Могилевская о Рыжове / Скриншот 24 Канала

Во время полномасштабной войны звезда познакомилась с мужчиной, по имени Валентин. Они вместе помогали тем, кто пострадал от войны, а впоследствии стали родителями.

Наталья Могилевская с семьей

У артистки интересовались, готова ли она в третий раз выйти замуж. На это знаменитость ответила, что не считает уместным делать свадьбу в такое время, однако заинтриговала, что, возможно, она уже расписалась со своим избранником.

В новогоднюю ночь с 2023 на 2024 год певица сообщила, что стала мамой. Она рассказала, что тайно усыновила двух девочек, которые являются родными сестрами.

Дети были очень сильно травмированы. Например, старшая моя дочь несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто нужно было время для того, чтобы почувствовать себя в безопасности, адаптироваться в новой семье, в столичную жизнь. И сегодня, если бы ты их увидел, ты бы их не узнал,

– поделилась знаменитость.

Наталья Могилевская с дочерьми / Фото из инстаграма звезды

Известно, что девушек зовут Мишель и София. Артистка училась материнству. Читала книги, общалась с соответствующими специалистами, ведь понимала, что дети должны пройти период адаптации.

Старшая дочь любит футбол и была единственной девочкой в команде ребят, однако уже перешла в женскую команду. 1 сентября девочка поехала в лицей, чтобы получать профессию. Какую именно она выбрала специальность – неизвестно. Кроме того, звезда не показывает лица детей в соцсетях, ведь желает сохранить их приватность.

Наталья Могилевская со старшей дочерью / Фото из инстаграма

Где сейчас Наталья Могилевская?

Во время войны знаменитость продолжила работать над новыми песнями и карьерой. Немало треков она посвятила полномасштабному вторжению. К примеру, в 2024 году вышла песня о друге Могилевской, Олега Вороновича, который едва не стал жертвой российского ракетного удара.

Наталья Могилевская – "Одне велике серце"

Певица также ездит к военным на фронт, приобщается к поддержке ВСУ и волонтерит.

Недавно она анонсировала большой сольный концерт "5.0" во Дворце "Украина" в Киеве на 1 ноября. Могилевская заинтриговала, что готовит танцевальное шоу и несколько дуэтов "с людьми, которые сегодня собирают стадионы". В частности, она вспомнила о группе Molodi.

Артистка с детьми живет в Киеве. Она рассказала, что на базовые потребности тратит ориентировочно 30-40 тысяч гривен, для бизнеса народной артистке Украины нужно больше денег.

Кроме того, исполнительница три года жила в Индии, где тратила 100-150 долларов в день. По ее словам, это была лучшая жизнь.