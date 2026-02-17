Могилевську запідозрили у використанні фільтрів: співачка показала справжнє відео без макіяжу

У мережі активно обговорюють зовнішній вигляд Наталії Могилевської. Співачка відреагувала на коментарі шанувальників.

У День закоханих Наталія Могилевська показала на своїй сторінці "валентинку" від доньок. Але предметом для обговорення стала не тільки листівка, але й зовнішність співачки.

Деякі користувачі запідозрили співачку у використанні фільтрів чи фотошопу. Ще хтось припустив, що Могилевська вдалась до штучного інтелекту або ж робила пластичні операції.

"Схожа... Але це не Могилевська";

"ШІ? Фото з фільтрами";

"Дуже рада за Наталю. Одне запитання: дівчина на фото не дуже схожа на Могилевську. Це фільтри чи пластика?".

Щоб спростувати закиди коментаторів, Наталія Могилевська опублікувала відео, де показала себе без макіяжу та фільтрів.

Друзі, прокинулась зранку, читаю: це не Могилевська, це фільтри... Ну от, дивіться. Просто гарне світло, гарний настрій і все,

– прокоментувала артистка.

Наталія Могилевська показалась без макіяжу: відео

Зазначимо, в інтерв'ю "Радіо Люкс" Наталія Могилевська зізнавалась, що проти уколів краси. На її думку, з часом ін'єкції роблять обличчя важчим. Але раз у рік співачка коле ботокс у зону лоба.

Що відомо про Наталію Могилевську?