Це величезна сім'я, – Могилевська розповіла про дітей та онука свого чоловіка

Наталія Могилевська розповіла про дітей свого чоловіка Валентина від попереднього шлюбу. В обранця народної артистки України також є онук.

Подробицями Могилевська поділилась у проєкті "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс. Журналістка Наталія Тур поспілкувалася зі співачкою під час музичної премії JUNA.

Наталія Могилевська розповіла, що донька її чоловіка закінчила школу в Америці на Wall Street та університет у Лос-Анджелесі. Зараз дівчина працює в Sony Music.

Я не тільки люблю його дітей. Я вважаю, що вони – приклад для моїх, бо вони були найкращими ученицями в школі,

– зазначила співачка.

Онук Валентина та його молодша донька від Могилевської, Софія, одного віку. 1 вересня діти разом йдуть до школи.

І я ще дуже сподіваюсь, що вони стануть парою на бальних танцях, бо вона вже займається. Я дуже хочу, щоб вони разом танцювали. Це величезна сім'я, любов,

– додала Могилевська.

