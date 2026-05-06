Тепер є рупором, – Наталія Валевська висловилась про зрадницю Повалій

Переможниця проєкту "Шанс" Наталія Валевська висловилась про зрадницю Таїсію Повалій. Остання підтримує Володимира Путіна та війну Росії проти України й відома антиукраїнськими заявами.

Валевська прокоментувала позицію Повалій в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Наталія Валевська зазначила, що якби мала номер телефону Таїсії Повалій, то зателефонувала б та запитала, чому вона обрала проросійську позицію.

Кожен артист має вибір: що говорити, що не говорити. Напевно, вона прийняла стовідсоткову позицію ворога і тепер є рупором. Все ж таки пані Таїсія була дотична до політики, і вона виконує ще й політичну роль,

– сказала Валевська.

Для довідки! Таїсія Повалій була народною депутаткою України від "Партії регіонів", яку згодом заборонили.

Наталія назвала артистів, які йдуть у Верховну Раду, "політичними імпотентами".

Їм дають можливість зайняти місце у виборчому списку тієї чи іншої партії. Зазвичай це гра, і є умови гри. Їх, напевно, озвучили: за які берега запливати, а за які ні. Напевно, у них були роти заклеєні чи руки зв'язані. Але хоча б пару законопроєктів… Там (у політиці – 24 Канал) стільки науковців, стільки світлих розумів, людей, які готові стати співавторами законопроєктів, які б дуже гарно рухнули реформу у мистецтві,

– вважає співачка.

До речі, в інтерв'ю Дмитру Гордону Іво Бобул заявив, що Повалій "травили" і "пускали на поталу" в Україні, тому вона поїхала до Росії. Проте він додав, що не виправдовує зрадницю.

У Таїсії Повалій конфіскували майно

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд конфіскував майно Таїсії Повалій. Йдеться про автомобіль BMW, права на дев'ять пісень та об'єкти нерухомості.

Нещодавно журналісти показали конфіскований будинок співачки. Біло-блакитний маєток розташований під Києвом, у Петропавлівській Борщагівці.

Голова Фонду держмайна Дмитро Наталух повідомив, що кошти з його реалізації підуть на підтримку Сил оборони України. Будинок планують виставити на відкритий аукціон за його ринковою вартістю