Було величезним ударом, – Андрій Федінчик уперше прокоментував розлучення з Наталкою Денисенко

У травні цього року стало відомо, що акторка Наталка Денисенко розлучилася з Андрієм Федінчиком. Тривалий час подружжя майже не коментувало розставання, проте днями Наталка дала відверте інтерв'ю, де розповіла про стосунки з колишнім чоловіком.
Своєю чергою й Андрій Федінчик пішов на інтерв'ю, де також висловився про розрив. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк. Чоловік вперше прокоментував розлучення з Денисенко.
У нас настільки змінились почуття одне до одного, що це важко назвати коханням. Ми чужі люди вже,
– сказав Андрій Федінчик.
Федінчик розповів, що вони з Наталкою намагалися підтримувати стосунки на відстані, коли чоловік служив у війську. Хоч часто сварилися, він не відчував, що йде "розкол" у стосунках.
Був початок січня, я приїхав після операції. І відчув, що вона вже не зі мною. Я її запитав: "У тебе хтось є? Ти закохана в когось?". Вона сказала, що ні. Потім ми почали говорити, що це кінець,
– пригадав Федінчик.
Чоловік додав, що хотів зберегти сім'ю, вважаючи ситуацію просто кризовим моментом, але Наталка відмовилася.
Згодом він дізнався, що Денисенко вже тривалий час перебувала в стосунках з іншим чоловіком.
Це було величезним ударом. Треба говорити правду. Я за те, щоб не жити з людьми, якщо ти вже не кохаєш. Прийди і скажи. Буде важко і боляче, але це не брехня. Тоді можна розходитися,
– підкреслив Андрій.
Зауважимо, що сама Наталка Денисенко в інтерв'ю Маші Єфросиніній заявила, що не зраджувала чоловіка.
Інтерв'ю з Андрієм Федінчиком: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Андрія Федінчика?
- Актори познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Клан ювелірів".
- У той період Федінчик перебував у шлюбі з жінкою Вікторією, проте закохався в колегу. Згодом Андрій розлучився з Вікторією і зробив пропозицію Наталці. Актор освідчився під час польоту на літаку.
- У 2017 році пара одружилася, а згодом у них народився син Андрій.
- Як відомо, загалом Федінчик і Денисенко перебували 10 років у стосунках, 8 з них – у шлюбі.
- Актор зазначив, що вони з колишньою дружиною намагаються залишатися хорошими батьками для сина, тому спілкуються зараз переважно на цю тему.