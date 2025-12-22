Було величезним ударом, – Андрій Федінчик уперше прокоментував розлучення з Наталкою Денисенко

У травні цього року стало відомо, що акторка Наталка Денисенко розлучилася з Андрієм Федінчиком. Тривалий час подружжя майже не коментувало розставання, проте днями Наталка дала відверте інтерв'ю, де розповіла про стосунки з колишнім чоловіком.

Своєю чергою й Андрій Федінчик пішов на інтерв'ю, де також висловився про розрив. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк. Чоловік вперше прокоментував розлучення з Денисенко.

У нас настільки змінились почуття одне до одного, що це важко назвати коханням. Ми чужі люди вже,

– сказав Андрій Федінчик.

Федінчик розповів, що вони з Наталкою намагалися підтримувати стосунки на відстані, коли чоловік служив у війську. Хоч часто сварилися, він не відчував, що йде "розкол" у стосунках.

Був початок січня, я приїхав після операції. І відчув, що вона вже не зі мною. Я її запитав: "У тебе хтось є? Ти закохана в когось?". Вона сказала, що ні. Потім ми почали говорити, що це кінець,

– пригадав Федінчик.

Чоловік додав, що хотів зберегти сім'ю, вважаючи ситуацію просто кризовим моментом, але Наталка відмовилася.

Згодом він дізнався, що Денисенко вже тривалий час перебувала в стосунках з іншим чоловіком.

Це було величезним ударом. Треба говорити правду. Я за те, щоб не жити з людьми, якщо ти вже не кохаєш. Прийди і скажи. Буде важко і боляче, але це не брехня. Тоді можна розходитися,

– підкреслив Андрій.

Зауважимо, що сама Наталка Денисенко в інтерв'ю Маші Єфросиніній заявила, що не зраджувала чоловіка.

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Андрія Федінчика?