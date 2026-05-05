37-річний коханий Наталки Денисенко пояснив, як йому вдалося виїхати за кордон під час війни
- Юрій Савранський, 37-річний партнер Наталки Денисенко, пояснив, що його виїзд за кордон під час воєнного стану є законним через офіційне звільнення від військової служби.
- Савранський відомий своєю участю в різних публічних проєктах, підприємництвом та роботою моделлю, він також знявся в епізодичній ролі у фільмі.
Акторка Наталка Денисенко разом зі своїм 37-річним коханим Юрієм Савранським вирушила за кордон. Пара поїхала на Канарські острови, щоб відсвяткувати день народження чоловіка.
Поїздка одразу привернула увагу шанувальників, адже у багатьох виникло питання, як чоловікові вдалося виїхати з України під час воєнного стану. Згодом Савранський на своїй сторінці в інстаграмі прокоментував ситуацію.
Зараз Юрій разом із Наталкою Денисенко перебуває на острові Тенерифе – це найбільший із Канарських островів в Атлантичному океані біля узбережжя Африки, який входить до складу Іспанії.
Савранський пояснив, що його виїзд за кордон є повністю законним. За його словами, він має офіційне звільнення від військової служби, однак подробиць щодо підстав він не розкривав.
Очікувано багато запитань стосовно мого виїзду. Цей виїзд, як і всі мої минулі виїзди під час повномасштабного вторгнення, абсолютно законні. Я звільнений від військової служби, через певні підстави ще задовго до 2022 року,
– написав манекенник в сторіс і показав фото з коханою.
Хто такий Юрій Савранський?
Чоловік народився 4 травня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Довгий час він не був публічною людиною, адже більшу частину свого життя присвячував бізнесу.
У медіапросторі Савранський став більш відомим завдяки стосункам з акторкою Наталкою Денисенко та участі в різних публічних проєктах. Окрім підприємництва, він працює моделлю та пробує себе в кіно – зокрема з'явився в епізодичній ролі у фільмі "Коли ти розлучишся?".
Юрій раніше був одружений і має двох дітей – сина та доньку.